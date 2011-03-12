Япония: уровень радиации после взрыва на АЭС не превышен

Уровень радиации после взрыва на японской АЭС "Фукусима-1" не превышен.

Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО, передает РИА «Новости».

Он также сказал, что взрыв произошел не в реакторе: взорвалась внешняя оболочка блока из цемента и железобетона.

По данным компании Tokyo Electric Power, в 15.36 на АЭС "Фукусима-1" после сильного подземного толчка раздался взрыв, появилось задымление. Четыре человека, принимавших участие в работах на станции, получили ранения и были направлены в больницы.

Взрыв произошел между оболочкой, защищающей стержни реактора, и внешней стеной блока. Металлическая оболочка, защищающая ядерное содержимое реактора, не повреждена. Разрушены только внешние стены блока. Уровень радиации на станции снижается, сообщил Ю.ЭДАНО.

Более того, если по первым замерам, произведенным после взрыва, уровень радиации у границы станции составляла 1,015 миллизиверт в час, то к 18.00 уровень составлял 0,705 миллизиверт в час.

В зивертах измеряется уровень воздействия радиации на биологические ткани. Естественный радиационный фон составляет около 2,4 миллизиверта в год.

Ю.ЭДАНО пояснил, что разрушенные стены блока - это самая внешняя часть защиты реактора. Оболочка же, которая скрывает сами стержни реактора, не повреждена. В результате успешно проведенной в субботу операции по снижению давления в ней опасность ее разрушения нейтрализована.

Генсек пояснил, что расширение зоны эвакуации вокруг станции до 20 километров носит превентивный характер и предусматривает самое худшее развитие событий. В настоящий момент угрозы жизни и здоровья людей нет. Ю.ЭДАНО принес извинения жителям, которые попали в зону эвакуации, за доставляемое беспокойство, но просил внимательно следить за информацией и следовать указаниям об эвакуации.