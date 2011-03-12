9,5 тысяч человек пропали без вести в префектуре Мияги в Японии
15:50, 12 марта 2011Зарубежные новости
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Спасли 3 тысячи человек
9,5 тыс. человек пропали без вести в префектуре Мияги в Япониии.
Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на местные органы власти.
В то же время премьер-министр Японии Наото КАН сообщил, что после землетрясения было спасено 3 тыс. человек.
Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошла серия землетрясений, самое мощное из которых достигало 8,9 балов по шкале Рихтера и произошло у побережья префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. В свою очередь землетрясения вызвали цунами, которые обрушились не только на берега Японии, но и угрожают другим странам Тихоокеанского региона. В ряде районов Японии высота приливной волны превысила десять метров.
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