9,5 тысяч человек пропали без вести в префектуре Мияги в Японии

9,5 тыс. человек пропали без вести в префектуре Мияги в Япониии.

Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на местные органы власти.

В то же время премьер-министр Японии Наото КАН сообщил, что после землетрясения было спасено 3 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошла серия землетрясений, самое мощное из которых достигало 8,9 балов по шкале Рихтера и произошло у побережья префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. В свою очередь землетрясения вызвали цунами, которые обрушились не только на берега Японии, но и угрожают другим странам Тихоокеанского региона. В ряде районов Японии высота приливной волны превысила десять метров.