Греция: вегетарианцам отказали в усыновлении ребенка

В Греции супругам, соблюдающим вегетарианскую диету, отказали в усыновлении ребенка, сообщает Herald Sun. Супружеская пара из Ираклиона, который является административным центром греческого острова Крит, намерена обжаловать решение городской службы социального обеспечения в суде.

У специалистов ведомства возникли подозрения, что приемные родители будут ограничивать питание ребенка в соответствие со своими убеждениями. Глава службы Спирос Эпитропакис (Spyros Epitropakis) заявил, что решение об отказе в усыновлении было принято по результатам консультации со специалистами медицинского факультета Критского университета. Согласно заключению медиков, полноценный рацион ребенка должен включать мясные, рыбные и другие продукты животного происхождения.

По словам Эпитропакиса, служба социального обеспечения должна была удостовериться в том, что с ребенком будут обращаться надлежащим образом. Он также отметил, что окончательное решение по вопросу усыновления примет суд, который рассмотрит жалобу супругов 16 марта.

Педиатр и диетолог из Критского университета Антонис Кафатос (Antonis Kafatos) в свою очередь назвал беспричинным отказ властей в усыновлении ребенка. По его мнению, детям необходимы рыба и другие морепродукты, а также молоко. "Однако, если приемные родители не собираются кормить ребенка в соответствие со своей диетой, проблем с усыновлением быть не должно", - добавил Кафатос.

Отказ греческих властей можно объяснить серьезными опасениями за здоровье ребенка. Известны случаи, когда дети воспитывавшиеся в семьях вегетарианцев, развивались с нарушениями и даже умирали из-за такой диеты. В частности, в 2008 году у шотландской девочки, которой родители не давали мяса и молока, развилась тяжелая форма рахита. В 2003 году дочь американцев, практиковавших употребление исключительно сырой пищи (сыроедение), скончалась от недоедания и тяжелого авитаминоза. Вес пятимесячной девочки на момент смерти был в два раза меньше возрастной нормы.

newsland.ru