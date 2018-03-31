Какие болезни вылечат пиявки

Пиявка как объект животного мира не особенно симпатична, многие боятся пиявок, да и сам процесс знакомства с ними не так уж приятен. Но вот уже многие столетия гирудотерапия («пиявкотерапия») – признанный метод лечения не одного десятка заболеваний.

Пиявка от Дуремара? В недавнем советском прошлом пиявки продавались в аптеке, существовал даже целый раздел аптечной практики, посвященный пиявкам. К слову, сейчас в процессе обучения на фармацевтическом факультете о пиявках упоминают вскользь, хотя гирудотерапия до сих пор относится к разделу официальной медицины. Пиявки ныне можно найти лишь в специальных отделениях клиник.

По биологической классификации пиявка – это червь. У нас применяется с лечебными целями один вид - обыкновенная медицинская пиявка Hirudo medicinalis. В некоторых западноевропейских странах употребляют для врачебных целей, кроме обыкновенной, еще североафриканскую Hirudo troctina, а в Японии - Hirudo nipponia. Медицинская пиявка, применяющаяся с лечебной целью, бывает двух подвидов: лечебная и аптекарская. Пиявки эти отличаются по терапевтическим свойствам, принято считать, что аптекарская оказывает более выраженный лечебный эффект.

Медицинский пиявок выращивают в специальных хозяйствах и спрос на этот товар очень высок!

Лечение пиявками - метод простой и недорогой. Его можно использовать и самостоятельно, и в комплексном лечении, сочетая со всевозможными другими классическими и нетрадиционными средствами и методами. Он незаменим при лечении хронических, не поддающихся общепринятой терапии заболеваний.

Как действует пиявка? Классический метод гирудотерапии – это «постановка» пиявок на определенные рефлекторные зоны. Секрет слюнных желез пиявки содержит более сотни составляющих: эластазу, коллагеназу, дестабилазу, бделины и много других биологически активных ферментов, имеющих как местное, так и общее действие на весь организм. Эти ферменты оказывают противовоспалительное, антибактериальное, иммуностимулирующее, сосудорасширяющее и антиатеросклеротическое действия. Самый известный из пиявочных ферментов – гирудин - вещество, которое препятствует свертыванию крови, именно поэтому пиявка может длительное время отсасывать кровь. Еще один фермент - оргелаза - способствует образованию новых кровеносных сосудов. Основное действие при укусе пиявки – это усиление кровотока и влияние веществ, содержащихся в слюне пиявки.

«Продолжением» метода гирудотерапии является метод аутогирудотерапия (сильнейший иммуностимулятор). Состоит он в следующем: аутокровь, полученная с помощью шприца из присосавшейся пиявки, сразу же вводится внутрикожно, подкожно или внутримышечно тому пациенту, от которого эту кровь пиявка насосала. Таким образом, в этом лечении, осуществляемом по типу аутогемотерапии, аутокровь дополнительно обрабатывается пиявочными ферментами и энергией. Такой метод используется и для стимуляции иммунной системы при тяжелых заболеваниях.

Пиявки используют и для… массажа. Участок кожи обрабатывают медом. Затем пиявку рассекают пополам ножницами на ладони, а излившуюся кровь ровным слоем наносят поверх меда и втирают в кожу во время массажа. В этом случае ферментативный состав крови пиявки оказывает активный косметический эффект.

Для любознательного натуралиста пиявки могут стать интересным объектом наблюдений. Но, конечно, содержать их следует в отдельном сосуде. Чтобы они не попали в аквариум, надо внимательно просматривать все, что поступает в него из природного водоема (половозрелые пиявки видны невооруженным глазом) или предварительно обрабатывать по специальным методикам. Если молодые пиявки все же остались незамеченными и в дальнейшем вы их обнаружите на обитателях аквариума, необходимо провести обработку ваших питомцев. Для рыб это кратковременные солевые ванны: в 1 литре воды растворяют 25 граммов поваренной соли и обрабатывают в течение 10 минут.

Хорошо известны распространенные почти во всех водоемах Молдавии, Украины, Кавказа и Средней Азии (кроме Туркменистана) медицинские пиявки (Hirudo medicinalis). В естественных условиях они обычно нападают на лягушек и приходящих на водопой млекопитающих. В аквариуме голодные медицинские пиявки могут нападать на любых животных, из которых можно высосать кровь; естественно, что рыбы после такого кровопускания погибают.

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