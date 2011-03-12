Медитация изменяет работу мозга

Всего лишь два месяца осознанной и правильной практики регулярных медитаций полностью перестраивает мозг человека. Причем, это не просто фигура речи – участки мозга действительно меняются.

К этому сенсационному выводу пришла команда ученых из Гарвардской медицинской школы. Материал с результатами исследования был опубликован в специализированном издании Psychiatry Research: Neuroimaging. Эксперимент проводился на 16 добровольных испытуемых, которые участвовали в 8-недельной программе по уменьшению стресса при помощи осознанности, которая разработана Центром осознанности при медицинской школе Массачусетского университета. На еженедельных занятиях участники тренировались концентрировать внимание на осознании ощущений своего тела, чувств и состояния разума. Этим же они должны были заниматься и дома в свободное время, в среднем уделяя медитации по 27 минут в день.

Все испытуемые прошли магниторезонансное сканирование головного мозга до и после программы обучения Сравнение снимков выявило увеличение серого вещества в гиппокампе – структуре мозга, участвующей в обработке памяти – и в некоторых других зонах мозга, связанных с самоосознанием и интроспекцией. У некоторых участников наблюдалось уменьшение размеров миндалины – нашего основного источника страха и беспокойства, пишет CNews.

“Хотя практика медитации ассоциируется скорее с чувством умиротворенности и физического расслабления, практикующие ее давно уже говорят о том, что медитация также оказывает положительное влияние на умственные и психологические возможности, которые сохраняются в течении дня. Данное исследование показывает, что именно изменения в структуре мозга могут лежать в основе некоторых из этих улучшений, а не просто большее время, которое человек проводит в расслабленном состоянии”, -рассказала Сара Лазар, которая и возглавляла данную работу.

Двумя годами ранее исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе с помощью высокоточного сканирования мозга установили, что у людей, регулярно практикующих медитацию, отделы, связанные с проявлением эмоций, заметно больше, чем у контрольной группы. Все 22 исследуемых занимались медитацией довольно давно: от 5 до 46 лет, средняя продолжительность составила 24 года. Большинство из них посвящает этому занятию от 10 до 90 минут в день.

“Нам известно, что люди, систематически занимающиеся медитацией, часто проявляют положительные эмоции, обладают способностью сохранять душевное спокойствие и вовлекать посторонних людей в заботливое отношение к окружающим. Наши результаты могут пролить свет, почему эти люди обладают подобными качествами”, – отмечала ведущий автор работы Эйлин Лудерс.

tainamira.ru