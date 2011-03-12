На японской АЭС «Фукусима-1» произошел взрыв

Взрыв и выброс белого дыма произошли сегодня на пострадавшей от землетрясения японской АЭС «Фукусима-1», где ранее было зафиксировано расплавление части ядерного топлива, передает ИТАР-ТАСС.

По поступающим сообщениям, ранены несколько человек. Инцидент произошел на первом реакторе АЭС в районе 16:00 по местному времени.

Ранее в целях предотвращения разрушения оболочки реактора, был проведен сброс в атмосферу части радиоактивного пара. Затем в контуры охлаждения реактора начали закачивать пожарными насосами морскую воду.

Как сообщал УНИАН, число погибших и пропавших без вести от произошедшего 11 марта катастрофического землетрясения в Японии магнитудой 8,8, по последним данным Главного полицейского управления страны, превысило 2,5 тыс. человек.

Несколько населенных пунктов на северо-востоке страны оказались под ударами волн цунами высотой до 10 метров и превратилась в руины.