Гранат убивает вирусы
10:27, 12 марта 2011Зарубежные новости
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Содержит вещество, не встречающееся более ни в каком фрукте
В гранатах содержится целая гамма биологически активных веществ, способных заметно улучшить наше здоровье.
Группа ученых из Техаса провела серию тестов, в ходе которых выяснилось, что употребление гранатов способствует блокировке и уничтожению вирусов в организме человека.
При этом гранат содержит вещество, не встречающееся более ни в каком фрукте - пуникалагин.
Это вещество обладает ярко выраженной способностью усиливать действие противовирусных препаратов, а также защищать клетки человека от воспаления, сообщает Кулинарный Эдем.
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