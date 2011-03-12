Гранат убивает вирусы

В гранатах содержится целая гамма биологически активных веществ, способных заметно улучшить наше здоровье.

Группа ученых из Техаса провела серию тестов, в ходе которых выяснилось, что употребление гранатов способствует блокировке и уничтожению вирусов в организме человека.

При этом гранат содержит вещество, не встречающееся более ни в каком фрукте - пуникалагин.

Это вещество обладает ярко выраженной способностью усиливать действие противовирусных препаратов, а также защищать клетки человека от воспаления, сообщает Кулинарный Эдем.

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