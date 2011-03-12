Скорость усвоения лекарств зависит от времени года

В скором времени врачи, возможно, будут сверяться с прогнозом погоды перед тем, как назначать дозировку препарата. Последнее изыскание показало: солнечный свет влияет на скорость усвоения лекарств. Надо сказать, ранее проводившиеся исследования уже отмечали, что витамин D, вырабатываемый под воздействие солнечных лучей, усиливает экспрессию гена, соотносящегося с печеночным ферментом CYP3A4. Этот фермент задействован в процессе усвоения лекарств.

Дабы понять, насколько усвоение меняется в течение года, Эрик Элиассон вместе с коллегами из Каролинского института в Стокгольме проверил, разнится ли концентрация иммуноподавляющих препаратов в крови летом и зимой. Больше 10 лет исследователи собирали 70000 образцов крови у 6000 человек, принимавших одно из трех лекарств, расщепляемых CYP3A4, или другое средство, усваивающееся по-иному. Основным предметом сравнения стало соотношение дозировки и концентрации препарата в крови.

Так, ученые выяснили, что уровень двух лекарств, расщепляемых CYP3A4, был на 7% и 17% ниже в летние месяцы. Результаты по третьему лекарству в расчет не брались. Из этого был сделан вывод: летом лекарство быстрее расщепляется. А вот лекарство, усваиваемое вообще по-другому, показало одинаковую концентрацию и летом, и зимой. Значит, летом или в солнечных странах, вероятно, понадобится большая дозировка определенных лекарств для достижения соответствующего эффекта.

newsland.ru