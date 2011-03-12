В Японии установлена гибель 900 человек, 1600 пропали без вести

Число погибших и пропавших без вести от произошедшего 11 марта катастрофического землетрясения в Японии магнитудой 8,8, по последним данным Главного полицейского управления страны, превысило 2,5 тыс. человек.

Как передает ИТАР-ТАСС, на данный момент власти страны официально подтвердили гибель 900 человек, число пропавших без вести в ряде префектур превысило 1,6 тыс. человек, еще сотни людей получили ранения. Жертвы есть и среди участников спасательных операций. Так, по данным властей, в префектурах Мияги, Ивате и Фукусима, наиболее серьезно пострадавших от ударов стихии, сегодня погибли двое полицейских. Не удается выйти на связь с еще 55 правоохранителям.

Несколько населенных пунктов на северо-востоке страны оказались под ударами волн цунами высотой до 10 метров и превратилась в руины. Активные спасательные работы там пока не ведутся из-за опасности новых сильных подземных ударов и цунами.