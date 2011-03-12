На АЭС в Японии из-за землетрясения - утечка радиации

На АЭС "Фукусима-1" в Японии из-за землетрясения произошла утечка радиации.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо», радиоактивный цезий обнаружен возле первого блока АЭС "Фукусима-1".

В информации со ссылкой на специалистов, работающих над охлаждением реактора сказано, что «это означает, по всей видимости, что расплавилось топливо в сердцевине реактора». Как считают специалисты, расплавились металлические оболочки, защищающие стержни реактора. Это говорит о том, что температура внутри реактора может достигать 1,2 тысячи градусов.

Специалисты считают, что появление цезия говорит о распаде урана. При этом, они уверены, что основная часть топлива по-прежнему остается в реакторе. Радиоактивные вещества обнаружены около реактора, но утечки радиации за пределы АЭС не произошло.

Из десятикилометровой зоны вокруг АЭС эвакуированы жители.

Как известно, одно из сильнейших землетрясений за последние годы произошло у побережья префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Магнитуда составила 8,9. Землетрясение вызвало сильное цунами, в ряде районов высота приливной волны превышала десять метров.