Горячий чай может вызвать развитие рака

Любители очень горячего чая рискуют заболеть на рак пищевода.

В исследовании, опубликованном в специализированном британском медицинском издании British Medical Journal, говорится, что употребление черного чая, температура которого не ниже 70°С, повышает риск возникновения рака пищевода.

При этом добавление в такой чай молока, как это делают многие люди на Западе, немного остужает напиток, соответственно, уменьшая этот риск.

Эксперты полагают, что именно этим объясняется тот факт, что рак пищевода встречается на Западе реже, чем в других странах мира.

Ежегодно от этой разновидности рака в мире умирает более полумиллиона человек.

Среди европейцев и американцев главными причинами возникновения рака пищевода считаются курение и употребление алкоголя.

Ученые пришли к выводу, что в сравнении с теплым чаем (до 65°С), употребление горячего чая (65-69°С) ведет к двукратному увеличению риска возникновения рака пищевода, в то время как очень горячий чай (от 70°С) увеличивает этот риск в восемь раз.

При этом связь между количеством употребляемого чая и риском возникновения рака установлена не была, сообщает ВВС.