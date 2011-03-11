В Японии затоплены аэропорты, разрушены здания, есть жертвы

Европейский Союз обеспокоен сообщениями о землетрясении в Японии, приведшем к человеческим жертвам и разрушениям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в совместном заявлении Президента Европейского Совета Хермана Ван РОМПОЯ и Президента Еврокомиссии Жозе Мануэла БАРРОЗУ.

«Европейский Союз выражает свою солидарность и соболезнования народу и правительству Японии, семьям жертв в это тяжелое время», - написано в заявлении.

«Мы остаемся готовыми помочь любым путем, каким мы можем, в случае необходимости», - заявили Президенты Европейского Совета и Еврокомиссии.

Президент Европейского Совета также сообщил на своей страничке в Facebook’e о том, что Европейский Совет принял заявление, в котором выразил соболезнования Японии и попросил Верховного представителя ЕС и Еврокомиссию мобилизовать необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на северо-востоке Японии произошло землетрясение, сила которого оценивается в 8,9 бала.

Серия сильных толчков на северо-востоке Японии и последовавшее за ними цунами нанесло ущерб тихоокеанскому побережью страны.

В префектуре Мияги цунами снесло много домов, полностью затопило аэропорт Сендай. Кадры, снятые с вертолета и показанные японскими телеканалами в прямом эфире, демонстрируют, как на огромной волне плывут обломки домов и машин.

Вблизи Токио в префектуре Тиба горит нефтеперерабатывающий завод. На заводе произошел сильный взрыв в результате пожара.

Остановлено движение железных дорог, не работает токийское метро.

В Токио некоторые здания получили разрушения. Пострадало несколько человек. Восстановлено движение рейсовых автобусов в Токио. В городе возникли многочисленные пожары, звук пожарных сирен раздается каждые несколько минут.

Во многих районах Японии перебои с электричеством, газом и телефонной связью.