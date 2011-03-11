Маска из куркумы вернет лицу красоту и здоровье

Этот рецепт маски для лица стал классическим для восточных женщин, которые берегут свою молодость и красоту.

Куркуму (корень растения из семейства имбирных, богатый эфирными маслами) в измельченном виде можно добавлять к косметическим маскам - корень куркумы обладает антибактериальным и очищающим действием. Прекрасно очищает лицо, и делает легкий лифтинг маски из куркумы.

Их делать желательно курсом - 10 масок, 2 раза в неделю. Для этого нужно куркуму смешать с медом, 1:1, в соотношении чайной ложки.

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