Как лечить синяки и ушибы

Самое лучшее средство при ушибах - холод. Холодный компресс (лучше всего пакет со льдом) сужает кровеносные сосуды и уменьшает отек, а следовательно, и образование синяка, или гематомы. Прикладывать компресс можно в течение суток, меняя его каждые 15 минут. Не пытайтесь согреть больное место после снятия холода. Это резко усилит боль.

Летом на даче к месту ушиба можно приложить свежие размятые соцветия ноготков (календулы) или холодный компресс из их концентрированной заварки. Можно воспользоваться также свежим листом капусты. Нужно слегка размять его до появления сока, удалить толстую жилку и приложить к больному месту. Высохший лист меняют на свежий. Хорошо использовать и листья окопника.

Но одним из лучших средств для рассасывания синяков считаются цветки коровяка. Из свежих цветков удаляют тычинки, покрытые жесткими волосками, затем цветки смачивают водой (в крайнем случае их можно облизать) и кладут внутренней стороной на ушиб. Высохшие цветки заменяют свежими. После такого лечения синяк обычно не образуется, а старый ушиб рассасывается в течение шести-восьми часов. При отсутствии коровяка используют листья лопуха, их разминают и прикладывают верхней, менее опушенной стороной. Так же поступают и с листьями мать-и-мачехи.

На другой день после ушиба холодные процедуры заменяют теплыми компрессами. Можно приготовить капустную припарку: свежие самые зеленые листья капусты прогревают в горячей воде, разминают скалкой и прикладывают к больному месту. Меняют компресс каждые два часа. Аналогично используют настой окопника: три-четыре свежих листа заливают стаканом кипятка. Дают 10 минут настояться, процеживают и используют для припарок.

Можно делать припарки и теплые ванны из листьев и веток багульника. Они не только ускоряют рассасывание синяка, но и обладают обезболивающим действием.

Способствуют рассасыванию синяков грелка, горячий песок в мешочке, парафиновая аппликация.

Из аптечных средств при ушибах используют гомеопатические мази арники, календулы, багульника, лаванды (ими смазывают кожу каждые 15-20 минут), а также мази "Троксевазин", "Спасатель" и любые другие противовоспалительные. Хорошо иметь для этих целей настойку календулы, свинцовую примочку, эфирное масло лаванды.

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