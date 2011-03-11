Красивые локти за 15 минут

Однако если кожа на локтевых суставах огрубела и стала шершавой, то существуют несколько методов, которые восстановят ее всего за одну процедуру.

Очень эффективным в борьбе с данной проблемой является следующий рецепт. На огрубевшую кожу локтевых суставов нанести луковую кашицу и зафиксировать лейкопластырем. Через 20 минут снять размягченную кожу пемзой, смыть теплой водой и смазать оливковым, подсолнечным или сливочным маслом.

Жесткую кожу на локтях смягчает протирание лимонным соком, смешанным пополам с растительным маслом.

Также можно воспользоваться следующим способом. Огрубевшую кожу локтевых суставов протереть разрезанным лимоном, после чего обильно смазать кремом. Кожа становиться светлой и мягкой.

Если кожа на локтях потемнела и стала сухой, нужно 2-3 раза в неделю вымыть ее теплой водой с мылом, а затем смазать кремом и протереть лимонным соком.Через 15 минут смыть водой.

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