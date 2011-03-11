Чем опасны продукты в картонных коробках?

Картонные упаковки, в которых продаются хлопья, представляют опасность для здоровья человека, выяснили швейцарские ученые под руководством доктора Кони Гроба. Как оказалось, использование в производстве старой бумаги для получения переработанного картона и минеральных масел в краске способно привести к загрязнению продуктов питания.

При этом более половины картона в Европе – продукт повторной переработки. А анализ выявил превышение нормы содержания минеральных масел в упакованных продуктах питания более чем в 100 раз. Ученые констатируют: испарения масел можно найти даже внутри пластиковой упаковки хлопьев.

Один из производителей хлопьев – Jordans – уже объявил о переходе на картон, сделанный из первичного продукта. Многие компании также ознакомились с результатами исследования и заявили, что сейчас рассматривают возможность изменений, однако не стоит ждать моментального принятия решения.

Дерек Краучер из Morning Foods сообщает: "Мы уверены в безопасности нашей упаковки. А изменение привычного хода вещей окажет сильное влияние на окружающую среду. В Европе просто недостаточное количество деревьев, чтобы все могли использовать древесину для производства картона".

Между тем, швейцарские ученые напоминают: минеральные масла связаны с развитием воспаления внутренних органов и рака. Особую опасность представляют мука, рис, паста, хлопья на завтрак. Британское Агентство по пищевым стандартам отметило актуальность исследования, однако заявило, что пока делать выводы рано. В данный момент собирается информация относительно повышенного содержания масел в упаковке продуктов.

newsland.ru