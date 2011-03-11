В Японии произошло землетрясение, вызвавшее разрушительное цунами

Мощное землетрясение на северо-востоке Японии вызвало разрушительное цунами.

Японское телевидение показало, как волна высотой до шести метров обрушилась на берег в префектуре Фукусима, снося автомобили, суда и здания, сообщает Би-Би-Си.

Эпицентр землетрясения магнитудой 8,9 находился на глубине 32 км в 400 км от Токио; сейсмический катаклизм привел к тому, что и в самой столице Японии в течение нескольких минут раскачивались здания.

Первый из серии мощных подземных толчков был зафиксирован в 14.46 по местному времени (05.46 по Гринвичу).

Предупреждение о цунами объявлено не только в Японии, но в ряде других стран Тихоокеанского региона, в том числе в России: на Сахалине и Курильских островах.

Правительство Японии предупреждает, что на страну могут обрушиться новые волны цунами.