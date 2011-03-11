Эксперты рассказали чем опасна жирная пища

Любители жирной пищи в больших количествах рискуют не только поправиться, но и столкнуться с заболеванием печени, которым часто страдают любители алкогольных напитков, сообщили американские исследователи из Университета Джонса Хопкинса.

В ходе исследований ученые выяснили, что пристрастие к жирным продуктам постепенно убивает Т-клетки печени, что приводит к воспалительным процессам в ней. Накопление жиров в связи с постоянным перееданием нередко приводит к циррозу печени. Избыток жира в организме активирует окислительное напряжение, в результате чего нарушается работа Т-клеток, а затем, клеток органа в целом, пояснили специалисты.

Эксперты рекомендуют не увлекаться фаст-фудом, кондитерскими и жирными продуктами, так как это приведет не только к избыточному весу, но и значительно повышает риск возникновения цирроза печени.

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