В Аргентине прививки от гриппа станут обязательными в соответствии с решением правительства. Об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Максимо Диоске.

Речь идет о тройной вакцине против вирусов гриппа типов А/H1N, A/H3N2 и В, которая будет включена в национальный календарь прививок. По словам Диоске, она будет "обязательной и бесплатной" для детей от 6 месяцев до 2 лет, беременных женщин, рожениц и медицинских работников. Бесплатно пройти вакцинацию смогут и пенсионеры, а также лица, страдающие от хронических заболеваний, которые в сочетании с гриппом могут привести к летальному исходу. Однако такие пенсионеры должны будут предъявить справку от лечащего врача.

Замминистра здравоохранения подчеркнул, что "вакцинация от гриппа является частью глобальной стратегии по предотвращению респираторных заболеваний, которую аргентинское правительство вводит в действие со следующей недели". В Южном полушарии постепенно приближается осень, не за горами и зима, когда риск заболеть гриппом существенно возрастает. Частью превентивной кампании аргентинских властей станет также пропаганда здорового образа жизни, соблюдения правил личной гигиены, например мытья рук, а также ознакомление с симптомами гриппа, чтобы предотвратить распространение заболевания.

ami-tass.ru