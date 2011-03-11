Как избавиться от угрей и веснушек

Листья алоэ промыть кипяченой водой, обсушить и в течение 10 дней держать в темном прохладном месте. Измельчить листья и отжать сок. Протирать кожу лица свежеприготовленным соком для устранения раздражений, угрей при жирной коже лица.

Корней лопуха, корней девясила, листьев ореха грецкого, травы зверобоя по 15 г. Столовую ложку сбора на стакан кипятка, варить 5 мин., настоять, процедить. Принимать по 2—3 стакана отвара при угрях.

Почек березы, травы крапивы жгучей, травы шалфея по 20 г. Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, кипятить 15 мин., процедить. Принимать по стакану утром и вечером от угрей.

Травы зверобоя 20 г, травы девясила высокого 30 г. Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, варить 25 мин., настоять 15 мин., процедить. Принимать по стакану 2 раза в день от угрей.

Шишек хмеля 25 г, корней валерианы, листьев вахты трехлистной, плодов фенхеля (укропа) по 20 г, коры крушины 40 г. Стол, ложку сбора на стакан кипятка, варить 5 мин., настоять, процедить. Принимать по 2—3 стакана отвара при угрях и сыпи.

Одну столовую ложку березовых почек залить стаканом крутого кипятка и кипятить 15—20 мин. Дать настояться до остывания, процедить. Можно заварить почки как чай и настаивать 2—3 часа, затем процедить. Делать примочки, ком­прессы от прыщей, раздражения кожи.

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