Что на самом деле скрывает диагноз "дисбактериоз"?

Тебе поставили диагноз — дисбактериоз. Прежде чем бежать в аптеку, разберись в причинах и следствиях! В последние годы диагноз дисбактериоз выставляется примерно с той же частотой, что и ОРЗ в период эпидемии. Что скрывается за этим популярным диагнозом? Реальное заболевание или просто нежелание или неумение врача разобраться в первопричине нарушений деятельности кишечника?

Наши невидимые помощники

Нам постоянно приходится контактировать с микроорганизмами окружающей среды и теми, которые живут на поверхности кожи и слизистых оболочек, а также внутри нашего организма, в частности, в кишечнике, где их больше всего. В ходе эволюции организм человека и микроорганизмы научились не только сосуществовать, но и извлекать из такого тесного контакта максимальную пользу.

Это взаимовыгодное сотрудничество, или, говоря научным языком, симбиоз, позволяет бактериям получать необходимые им питательные вещества и «крышу над головой». При этом бактерии и сами не остаются в долгу: вырабатывают ферменты, помогая нам лучше переваривать пищу, регулируют обратное всасывание в кишечнике желчных кислот, половых гормонов, холестерина, участвуют в водно-солевом обмене. Бактерии выделяют жизненно необходимые вещества (витамины, антибиотики, гормоны и т.д.), обезвреживают различные токсины, служат источником энергии. Огромную роль они играют в поддержании иммунитета, противодействии злокачественным новообразованиям. Полезные микроорганизмы, не желая потерять «насиженное место», отчаянно борются с другими, болезнетворными для человека. Таким образом, стабильная микрофлора защищает кишечник от его заселения посторонними микробами.

«Демографические проблемы» маленького мира

Бывает так, что естественный баланс микроорганизмов нарушается: изменяется их количественный и качественный состав. Существует множество причин, которые могут привести к такому сбою, например, банальное переедание или эмоционально насыщенный день. Но в здоровом организме сбой бывает очень кратковременным: даже после такой «радикальной» процедуры, как гидроколонотерапия, первоначальный микробный пейзаж восстанавливается в течение нескольких часов, максимум за сутки.

Но вот организм, ослабленный постоянными стрессами, неправильным питанием или модными диетами, бесконтрольным самолечением, особенно с использованием антибиотиков, уже не в силах удержать своих маленьких помощников, и те начинают гибнуть. А свято место, как известно, пусто не бывает! И освобожденную «жилплощадь» захватывают грибы и болезнетворные бактерии.

И вот тогда человек начинает бегать по врачам! Его карточка обрастает огромным количеством самых разных диагнозов, часто противоречащих друг другу, либо появляется загадочная запись – дисбактериоз кишечника.

Причинно-следственная неразбериха

Обычно на дисбактериоз принято сваливать все беды, которые касаются нарушений стула и других недомоганий. А раз установлен виновник, назначается и соответствующая терапия, которая призвана тем или иным способом увеличить количество полезных бактерий и уменьшить число вредных. Также проводятся мероприятия по устранению интоксикации, т.е. хронического отравления организма, поддерживается функция печени. Однако все это полумеры. Ведь если однажды возник дисбактериоз, где гарантия, что он не появится снова?

Дисбактериоз кишечника – понятие микробиологическое, характеризующее нарушение соотношения представителей кишечной микрофлоры. Это не диагноз, это симптом, сопутствующий какой-то болезни или сбою в работе организма. Есть некая причина, повлекшая массовую гибель полезных бактерий. И все попытки заселить ими кишечник «извне» обречены на провал. Потому что условия, вызвавшие гибель полезных микробов, никуда не делись!

Всегда надо искать причину дисбактериоза. Просто восстанавливать микрофлору бессмысленно, пока не будет выявлены и устранены состояния, вызвавшие его.

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