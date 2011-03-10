В России врач лечит пациентов анекдотами

Челябинский врач тяжелобольных пациентов ставит на ноги обычными анекдотами и пантомимами. Уникальный метод нормализует давление и даже помогает в лечении рака .

На прием к психотерапевту пациенты спешат с удовольствием. Доктор смешит людей до слез, зато после дружного хохота покидают его сеансы полные сил и здоровья, сообщает Правда.ру.

38-летний Андрей Скутина уже десять лет занимается изучением смеха и его влиянием на организм человека. Основываясь на исследованиях зарубежных ученых, он вывел свою собственную формулу долголетия. Так, на практике он доказал, что после сеансов смехотерапии каждая клеточка тела становится как новая.

По его словам, смех лечит от очень многих болезней, например, от простуды. Хохот убивает антитела и внешние инфекционные микроорганизмы. «Всего десять минут веселья снижают кровеносное давление на 10 - 20 миллиметров ртутного столба. Головные боли как рукой снимает, улучшается состав крови, проходит давление, укрепляется иммунитет, уменьшаются приступы астмы, а сон становится как у младенца», - рассказал врач.

Курс лечения состоит из десяти занятий по одному часу. На первом этапе пациентов учат правильно дышать во время смеха, на втором - натягивать на лицо улыбку, на третьем - без стыда кривляться и показывать пантомимы, а на четвертом - слушать и рассказывать анекдоты.

Ранее американские ученые в ходе исследования выяснили, что смех действительно способен продлить жизнь человеку, поскольку он снижает артериальное давление. Примечательно, что влияние смеха на организм равнозначно результату физических тренировок.

focus.ua