В чём ценность озокерита

Озокерит в дословном переводе означает "пахнущий воском". После соответствующей обработки он внешне напоминает пчелиный воск, обладает нефтяным запахом и пластичностью.

Использование озокерита имеет противовоспалительное и анальгетическое действие и усиливает гемодинамику в поврежденном органе.

Озокерит ("черный воск", или "застывшие слезы земли", как его называют в народе) был известен в Прикарпатье так же давно, как нефть, причем использовался он, в основном, для изготовления свечей и лекарств. Первый химический анализ озокерита был сделан в 1840 г. в Париже. Цвет природного озокерита зависит от качества и количества смол и варьируется от светло-зеленого и бурого до черного. Содержание в нем минеральных масел определяет его консистенцию — мазеобразную, восковую, хрупкую или твердую. Продукт растворим в бензине, керосине, смолах, хлороформе, практически не растворим в воде, спирте и щелочах.

Озокерит состоит из высокомолекулярных парафинов и церезинов с добавками жидких масел и асфальтно-смолистых веществ. Единственное месторождение озокерита в мире находится в городе Бориславе.

Благодаря весьма низкой теплопроводности, аппликации озокерита на кожные покровы при температуре 60-70°С не вызывают ожогов. Этому благоприятствует также то, что сразу после наложения озокерит затвердевает и предохраняет кожу от последующих более горячих слоев.

Основное свойство озокерита как терапевтического средства заключается в значительном усилении периферического кровообращения и обмена веществ, что оказывает рассеивающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

На курорте получил широкое распространение кюветный метод озокеритовых аппликаций. Расплавленный озокерит (температура 70-80°С) заливается в жестяную кювету размером 20x40 см и высотой 3-5 см. Кювета выстилается клеенкой, выступающей за ее края. Озокерит остывает до температуры 45-50°С, после чего вместе с клеенкой накладывается на область больного органа и прикрывается утепляющим ватником. Больного укутывают одеялом.

На курорте накоплен значительный опыт озокерито-терапии при различных заболеваниях. Наиболее широкое применение получил медицинский озокерит, состоящий из рудного петролатума и парафина. В начале 80-х годов появились новые препараты на основе жильного озокерита водной выварки — озокерафин, озокерамин, озопарафин и озокерафиновая салфетка.

Для накожных аппликаций применяется медицинский озокерит, (кюветно-аппликационный способ) и озокерафиновая салфетка. В озокеритном отделении вам предложат:

— озокеритовые аппликации;

— озокеритовые вагинальные тампоны;

— озокеритовые грелки;

— озокеритолечение парадонтоза.

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