Сладкие напитки повышают давление

Подслащённые напитки, такие как содовая и фруктовые напитки, повышают артериальное давление, а в долгосрочной перспективе - риск инсульта и сердечных болезней. К такому выводу пришли кардиологи Imperial College London, проанализировав рацион питания среди более 2 тыс. человек в возрасте от 40 до 59 лет. Каждый выпитый напиток, с высокими уровнями сахара в составе, в день повышает систолическое артериальное давление на 1,6 миллиметра ртутного столба /мм рт.ст./. Кроме того, те, кто пил много сладких напитков ежедневно, получал на 400 больше так называемых пустых калорий - не насыщающих, но оседающих в виде жировых отложений.

Те, кто пил подслащённые напитки, также по-видимому придерживались менее здорового рациона питания в общем, получая с продуктами меньше минералов и витаминов, таких как магний, калий и кальций, которые оказывают благотворное влияние на артериальное давление и сердечно-сосудистую функцию. По словам английских врачей, люди должны выбирать альтернативу сладким напиткам, например несладкий чай или просто воду, поскольку тем самым они не только стабилизируют давление, но и улучшат здоровье сердца, вес и предотвратят вероятность диабета.

ami-tass.ru