Целебные свойства зеленого чая с лимоном
08:47, 10 марта 2011Зарубежные новости
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Профилактика рака
Профилактику рака, болезней сердца и инсульта можно проводить, наслаждаясь зеленым чаем с лимоном. Ученые утверждают, что взаимодействие веществ этих ингредиентов превращает этот простой напиток в лечебный.
Витамин С повышает антиокислительные свойства чая, под его воздействием увеличивается количество веществ катехинов – органических веществ из группы флавоноидов, которые и являются сильными антиоксидантами.
Кстати, катехины содержаться еще в больших количествах, чем в зеленом, и в белом чае. Большое количество этих полезных веществ обнаружено во многих плодах и ягодах.
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