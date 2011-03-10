Целебные свойства зеленого чая с лимоном

08:47, 10 марта 2011
Зарубежные новости
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Профилактика рака

Профилактику рака, болезней сердца и инсульта можно проводить, наслаждаясь зеленым чаем с лимоном. Ученые утверждают, что взаимодействие веществ этих ингредиентов превращает этот простой напиток в лечебный.

Витамин С повышает антиокислительные свойства чая, под его воздействием увеличивается количество веществ катехинов – органических веществ из группы флавоноидов, которые и являются сильными антиоксидантами.

Кстати, катехины содержаться еще в больших количествах, чем в зеленом, и в белом чае. Большое количество этих полезных веществ обнаружено во многих плодах и ягодах.

medpravda.com

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