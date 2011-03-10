7 марта в Риме трагически погибла украинка Вера Подлевская, 1951 года рождения.

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, тело погибшей обнаружили утром на тротуаре у дома, в котором она ухаживала за 90-летней итальянкой.

По основной версии следствия, украинка совершила самоубийство, выкинувшись с четвертого этажа.

В.Подлевская - уроженка Львова, она уже много лет легально работала в Италии. В Украине у нее остались муж, две взрослые дочери, внуки и старые родители.

По словам близких подруг погибшей, которые накануне общались с ней по телефону, ничто не предвещало трагедии.

"Госпожа Вера была, как всегда, оптимисткой, еще и утешала подруг. Хотя в течение некоторого времени она порой и говорила, что планирует возвращаться домой», - сказал О.ГОРОДЕЦКИЙ.

Некоторые итальянские источники сообщают, что мотивом такого поступка стала угроза увольнения с работы, которое, якобы, должно было вскоре случиться. Однако друзья погибшей опровергают такую информацию.

По их словам, семья для В.Подлевской была всем, о чем, в частности, свидетельствуют многочисленные фото родных в ее комнате, постоянные рассказы друзьям о детях. Собственно, и работала она в Италии с целью помочь семье. Все, кто знал В.Подлевскую - итальянцы и украинцы, - отзываются о ней исключительно положительно.

Пока что мотивы трагедии остаются неизвестными.