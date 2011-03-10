Какая трава эффективна в лечении артрита

Натуральный продукт из традиционных китайских лекарственных растений, используемый в течение сотен лет для лечения многих столетий, противостоит ревматоидному артриту и раку, блокируя ген контрольного механизма в клетке. Экстракт из китайской травы обладает противовоспалительными, иммуносупрессивными и противоопухолевыми свойствами, установили фармакологи Университета Джона Хопкинса /США/.

Активное соединение в растении под названием триптолид останавливает также рост раковых клеток даже при очень низких дозах. Результаты исследования показали, что триптолид непосредственно блокирует ферментативную активность одного из 10 белков - белка XPB, благодаря чему проявляются его эффекты против основных воспалительных процессов, ответственных за прогрессию артрита. Кроме того, экстракт из китайской травы блокирует распространение раковых клеток опухоли.

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