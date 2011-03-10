23-летняя румынка стала самой молодой бабушкой в мире

23-летняя румынка Рифка СТАНЕСКУ стала самой молодой бабушкой в мире.

Как сообщает «Газета.ру», своего первого ребенка – девочку Марию – Р.СТАНЕСКУ родила в 12 лет, а через год родила мальчика Никалая.

Когда Рифке было 11 лет, она сбежала из дома со своим 13-летним избранником, продавцом драгоценностей Ионелом СТАНЕСКУ, потому что отец хотел выдать свою дочь за другого мальчика. Родители простили Рифку, когда она назвала свою новорожденную дочь так же, как мать, Марией.

В 11 лет ее дочь Мария родила сына Иона.