23-летняя румынка стала самой молодой бабушкой в мире
08:27, 10 марта 2011Зарубежные новости
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В 11 лет ее дочь родила сына
23-летняя румынка Рифка СТАНЕСКУ стала самой молодой бабушкой в мире.
Как сообщает «Газета.ру», своего первого ребенка – девочку Марию – Р.СТАНЕСКУ родила в 12 лет, а через год родила мальчика Никалая.
Когда Рифке было 11 лет, она сбежала из дома со своим 13-летним избранником, продавцом драгоценностей Ионелом СТАНЕСКУ, потому что отец хотел выдать свою дочь за другого мальчика. Родители простили Рифку, когда она назвала свою новорожденную дочь так же, как мать, Марией.
В 11 лет ее дочь Мария родила сына Иона.
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