Родинки - карта здоровья и нрава

В наше время популярность родинок ниже, чем в средние века. Даже наоборот - из-за вероятности перерождения родинок в грозное заболевание - меланому, врачи рекомендуют удалять некоторые из них, а за остальными внимательно наблюдать. Но все равно, многие люди верят в старинное поверье, что чем больше у человека родинок - тем он счастливее. Они пытаются предсказать свою судьбу или разгадать характер окружающих людей, исходя из того, где расположены родинки.

Значение имеет и форма, и насыщенность цвета той или иной родинки. Нередки случаи, когда несколько родинок образуют какую-либо фигуру. Самой несчастливой считается форма креста. Также не принесут добра родинки в форме квадрата и звезды. Родинки в форме треугольника, наоборот, принесут человеку много счастья.

Не всегда родинки - это опасно. Они могут быть и "изюминкой" лица, по ним даже можно угадывать характер человека.

1. Точка знаменитого "третьего глаза", глаз Шивы. Тот, у кого он есть, обладает бесконечной интуицией, разумом и жаждой знания с уклоном в мистицизм.

2. Страстный, ревнивый, легкораздражимый человек.

3. Поэтичная натура, склонность к интеллектуальным профессиям.

4. Эта родинка – свидетельство глубокой любви и супружеской верности, а также чувственности и щедрости.

5. Изменчивый, запутанный темперамент и кратковременные романы.

6. Страсть к путешествиям, фантазия и творчество.

7. Необоснованная ревность, преобладание эгоцентричности в характере.

8. Безграничная чувственность. Супружеская жизнь богата переживаниями.

9. В том, что касается любви, предрасположенность к необоснованному чувству вины и склонность к ссорам.

10. Отличная память, дипломатичность, приземлённость.

11. Вкус к усложнению любовных отношений и ко всему запретному.

12. Запутанные сентиментальные связи, человек без остатка отдается страсти.

13. Частые ссоры и быстрые примирения. Плотская любовь преобладает над платонической.

14. Возвышенный и мистичный склад ума, чувство вселенской любви и совершенно незаурядная судьба.

15. Независимость, любовь к удовольствиям и путешествиям.

16. Жажда материнства (отцовства), щедрость, верность.

17. Потрясающе соблазнитель, склонность к шокирующему поведению и скандальным событиям. Любовь к разнообразию, но к браку относится серьёзно.

18. Победа чувственности над всеми остальными качествами. Фантазия и оригинальность.

19. Склонность к ревности, жажда единственной и большой любви.

20. Трудный характер, склонность к депрессиям.

21. Вкус к переменчивости как в интеллектуальной, так и в любовной сфере. И конечно же запутанные связи.

22. Подчеркнутый эротизм, сексуальность и неверность.

23. Ясный ум, упорядоченность. Воля к росту как духовному, так и материальному.

24. Хрупкая психика и здоровье, незащищенность.

25. Желание обзавестись традиционной, прочной семьёй. В общении милый и уравновешенный человек. Любовь к спокойной жизни и склонность к консервативным взглядам.

Значение родинок на теле у женщин

На груди: если родинка с правой стороны, ее значение - вы часто бросаетесь из одной крайности в другую. Ваша жизнь состоит из взлетов и падений. Значение родинки с левой стороны указывает на великодушный и немного легкомысленный характер.

На талии: родинка одарит вас множеством детей. Чем крупнее пятно, тем многочисленнее ваше потомство.

На плечах: вам сопутствует удача. Значение родинки на левом плече - финансовые затруднения.

На кисти: значение темных родинок - увлекательная карьера, счастье, богатство.

На руке: у вас есть дар, который принесет вам успех и счастье.

На лодыжке: независимость, трудолюбие, энергичность.

Значение родинок на теле у мужчин

На лбу: значение родинок с правой стороны - слава и счастье.

На ушах: у вас не бывает забот.

На шее: если родинка расположена сбоку, то ее значение - вас ждет нелегкая жизнь. Шея отмечена спереди, можете надеяться на головокружительную карьеру.

На подбородке: вы пользуетесь уважением у окружающих.

На челюсти: признак плохого состояния здоровья или же беспорядочного образа жизни, особенно если пятно с левой стороны

На плечах: ваша жизнь полна трудностей, но вы работаете как вол.

На ребрах: значение родинок с правой стороны - нерешительность. Вы часто ведете себя нетактично. Значение родинок с левой стороны - качества эти компенсируются чувством юмора.

На спине: вы открытый и честный человек, склонный поворчать.

На ногах: значение родинок - нерешительность.

На ягодицах: склонность к безделью и уступчивости.

На ступнях: если родинка на обеих ступнях, вы любите путешествовать. Если только на правой - вашим мечтам повидать свет не суждено сбыться. Если родинка на левой ступне, вы остроумны и мечтательны.

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