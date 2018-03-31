Родинки - карта здоровья и нрава
Эти "изюминки" лица расскажут о многом. О супружеской верности, о склонности к депрессиям, о жажде материнства (отцовства)...
В наше время популярность родинок ниже, чем в средние века. Даже наоборот - из-за вероятности перерождения родинок в грозное заболевание - меланому, врачи рекомендуют удалять некоторые из них, а за остальными внимательно наблюдать. Но все равно, многие люди верят в старинное поверье, что чем больше у человека родинок - тем он счастливее. Они пытаются предсказать свою судьбу или разгадать характер окружающих людей, исходя из того, где расположены родинки.
Значение имеет и форма, и насыщенность цвета той или иной родинки. Нередки случаи, когда несколько родинок образуют какую-либо фигуру. Самой несчастливой считается форма креста. Также не принесут добра родинки в форме квадрата и звезды. Родинки в форме треугольника, наоборот, принесут человеку много счастья.
Не всегда родинки - это опасно. Они могут быть и "изюминкой" лица, по ним даже можно угадывать характер человека.
1. Точка знаменитого "третьего глаза", глаз Шивы. Тот, у кого он есть, обладает бесконечной интуицией, разумом и жаждой знания с уклоном в мистицизм.
2. Страстный, ревнивый, легкораздражимый человек.
3. Поэтичная натура, склонность к интеллектуальным профессиям.
4. Эта родинка – свидетельство глубокой любви и супружеской верности, а также чувственности и щедрости.
5. Изменчивый, запутанный темперамент и кратковременные романы.
6. Страсть к путешествиям, фантазия и творчество.
7. Необоснованная ревность, преобладание эгоцентричности в характере.
8. Безграничная чувственность. Супружеская жизнь богата переживаниями.
9. В том, что касается любви, предрасположенность к необоснованному чувству вины и склонность к ссорам.
10. Отличная память, дипломатичность, приземлённость.
11. Вкус к усложнению любовных отношений и ко всему запретному.
12. Запутанные сентиментальные связи, человек без остатка отдается страсти.
13. Частые ссоры и быстрые примирения. Плотская любовь преобладает над платонической.
14. Возвышенный и мистичный склад ума, чувство вселенской любви и совершенно незаурядная судьба.
15. Независимость, любовь к удовольствиям и путешествиям.
16. Жажда материнства (отцовства), щедрость, верность.
17. Потрясающе соблазнитель, склонность к шокирующему поведению и скандальным событиям. Любовь к разнообразию, но к браку относится серьёзно.
18. Победа чувственности над всеми остальными качествами. Фантазия и оригинальность.
19. Склонность к ревности, жажда единственной и большой любви.
20. Трудный характер, склонность к депрессиям.
21. Вкус к переменчивости как в интеллектуальной, так и в любовной сфере. И конечно же запутанные связи.
22. Подчеркнутый эротизм, сексуальность и неверность.
23. Ясный ум, упорядоченность. Воля к росту как духовному, так и материальному.
24. Хрупкая психика и здоровье, незащищенность.
25. Желание обзавестись традиционной, прочной семьёй. В общении милый и уравновешенный человек. Любовь к спокойной жизни и склонность к консервативным взглядам.
Значение родинок на теле у женщин
На груди: если родинка с правой стороны, ее значение - вы часто бросаетесь из одной крайности в другую. Ваша жизнь состоит из взлетов и падений. Значение родинки с левой стороны указывает на великодушный и немного легкомысленный характер.
На талии: родинка одарит вас множеством детей. Чем крупнее пятно, тем многочисленнее ваше потомство.
На плечах: вам сопутствует удача. Значение родинки на левом плече - финансовые затруднения.
На кисти: значение темных родинок - увлекательная карьера, счастье, богатство.
На руке: у вас есть дар, который принесет вам успех и счастье.
На лодыжке: независимость, трудолюбие, энергичность.
Значение родинок на теле у мужчин
На лбу: значение родинок с правой стороны - слава и счастье.
На ушах: у вас не бывает забот.
На шее: если родинка расположена сбоку, то ее значение - вас ждет нелегкая жизнь. Шея отмечена спереди, можете надеяться на головокружительную карьеру.
На подбородке: вы пользуетесь уважением у окружающих.
На челюсти: признак плохого состояния здоровья или же беспорядочного образа жизни, особенно если пятно с левой стороны
На плечах: ваша жизнь полна трудностей, но вы работаете как вол.
На ребрах: значение родинок с правой стороны - нерешительность. Вы часто ведете себя нетактично. Значение родинок с левой стороны - качества эти компенсируются чувством юмора.
На спине: вы открытый и честный человек, склонный поворчать.
На ногах: значение родинок - нерешительность.
На ягодицах: склонность к безделью и уступчивости.
На ступнях: если родинка на обеих ступнях, вы любите путешествовать. Если только на правой - вашим мечтам повидать свет не суждено сбыться. Если родинка на левой ступне, вы остроумны и мечтательны.