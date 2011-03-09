Как бороться с перхотью

Отвар для ополаскивания

Ингредиенты: листья крапивы двудомной, столовый уксус.

100 граммов листьев залить полулитром столового уксуса и полулитром воды, поставить на огонь и прокипятить в течение получаса. Остуженным отваром протирать кожу головы однократно каждый день на протяжении 10 дней. Хранить отвар в прохладном месте.

Настой для втирания

Ингредиенты: листья крапивы двудомной -1 часть, корни и корневища лопуха большого -1часть, травы тысячелистника и хвоща полевого -1часть.Компоненты смешать и в количестве 1 столовой ложки залить 200мл кипятка, дать настояться в течение получаса. Настой втирать в кожу головы до 3 раз в неделю.

Настой из шалфея для примочек

Ингредиенты: сухая трава шалфея, спирт.

5-10 граммов травы залить половиной стакана спирта (можно водой) и дать настоятся в течение суток. Использовать как примочки к коже головы.

Настой из пижмы для втирания

Ингредиенты: цветки и стебли пижмы обыкновенной.

1 столовую ложку компонентов залить 400мл кипятка и дать настояться в течение 1,5-2 ч. Данным настоем втирать кожу головы однократно каждый день.

Настойка календулы

Ингредиенты: спиртовая настойка календулы -10 частей, касторовое масло -1 часть.

Компоненты смешать и полученной смесью протирать кожу головы до 2-3 раз в неделю.

Настой из аира

Ингредиенты: корни аира.

Корни аира измельчить и в количестве 4 столовых ложек залить полулитром воды. Поставить на огонь, кипятить в течение 15 минут, дать настояться в течение 40 минут. Процеженным настоем ополаскивают волосы после их мытья.

Отвар из тысячелистника

Ингредиенты: трава тысячелистника.

4 столовых ложки компонента залить полулитром воды, поставить на огонь и кипятить в течение 5 минут. Настоянный отвар втирать в кожу головы каждый день. Срок лечения – 1,5-2 месяца.

Лосьон из лопуха

Ингредиенты: измельченные корни лопуха большого, рафинированное масло.

1 столовую ложку корней залить 200мл масла и смешать до однородной массы. Дать настояться смеси в течение 14 дней в темном месте при 18-25 гр. и процедить. Полученный лосьон втирать в кожу головы за 1 час до мытья волос 2-3 раза в неделю.

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