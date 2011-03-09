103-летнюю британку никогда не интересовали мужчины
10:22, 09 марта 2011Зарубежные новости
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Секрет долголетия - сдержанность
103-летняя Глэдис Гаф говорит, что никогда не интересовалась интимными отношениями, а также никогда не курила, не принимала наркотики и ни разу в жизни не пробовала алкоголь.
- Я не была замужем, и у меня никогда не было бойфренда. Да меня просто никогда не интересовали мужчины! - заявила Гаф.
Всю свою жизнь женщина путешествовала по миру со своей сестрой Эдной, скончавшейся в 1996 году в возрасте 85 лет.
- Да, нами всегда интересовались молодые люди, но мы не обращали на них внимания и наслаждались общением друг с другом.
По мнению женщины, именно ее сдержанность во всем принесла ей долгие годы жизни.
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