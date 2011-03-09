103-летнюю британку никогда не интересовали мужчины

103-летняя Глэдис Гаф говорит, что никогда не интересовалась интимными отношениями, а также никогда не курила, не принимала наркотики и ни разу в жизни не пробовала алкоголь.

- Я не была замужем, и у меня никогда не было бойфренда. Да меня просто никогда не интересовали мужчины! - заявила Гаф.

Всю свою жизнь женщина путешествовала по миру со своей сестрой Эдной, скончавшейся в 1996 году в возрасте 85 лет.

- Да, нами всегда интересовались молодые люди, но мы не обращали на них внимания и наслаждались общением друг с другом.

По мнению женщины, именно ее сдержанность во всем принесла ей долгие годы жизни.

lifenews.ru