Уникальные свойства манго

Специалисты из Ассоциации по культивированию при Научно-исследовательском институте Агаркара, врачи Смит Нилегоанкар и Вайшали Агте, выявили пребиотические свойства у нескольких сортов манго.

Пребиотики – это вещества, которые помогают усваиваться питательным веществам в организме, стимулируют рост и активность бактерий пищеварительной системы. Компоненты, входящие в состав пребиотических продуктов, полезны при различных заболеваниях, и могут облегчать состояние больных раком и диабетом. Открытые учёными уникальные пребиотические свойства манго дают медикам новые возможности использования фрукта.

Кроме того, наличие углеводов и фенольных соединений во фрукте, а также большое количество бета-каротина, витамина E и селена даёт мощный антиоксидантный эффект.

Открытие исследователей уже получило несколько наград и было одобрено представителями пищевой промышленности.

grtribune.ru