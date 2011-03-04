Вирусологи Беларуси обнаружили новую форму ВИЧ-инфекции

Открытие - большая радость для профессионалов. Однако в самом факте данного открытия радостного мало.

Речь идет о регистрации учеными РНПЦ эпидемиологии и микробиологии новой формы ВИЧ 1-го типа, которая внесена в международную базу данных "GenBank" (США) и защищается патентом. Теперь любой исследователь, работающий над новыми лекарственными препаратами, будет иметь исчерпывающую информацию об особенностях структуры генома нового вируса.

- Вообще-то, ВИЧ-1 очень изменчив, ежегодно в мире регистрируется несколько сотен последовательностей генома разных субтипов вируса, - поясняет руководитель отдела клинической вирусологии, заведующий лабораторией диагностики ВИЧ и сопутствующих инфекций доктор медицинских наук Владимир Еремин. - Только мы зарегистрировали в минувшем году 10 последовательностей геномов субтипов ВИЧ-1, впервые выявленных в Беларуси. А всего нами уже зарегистрировано около 200 вариантов этого вируса, а также вирусов гепатитов В и С. Но ВИЧ-1, вошедший в международную базу данных под именем "Mos." (по буквам от фамилии пациента, у которого он был нами обнаружен), стоит особняком. Анализ его генома показал, что это так называемая рекомбинантная форма вируса, родившаяся при взаимодействии разных субтипов ВИЧ-1, то есть геном вируса имеет как бы мозаичную структуру.

Такое случается нечасто, и подобную игру природы можно обнаружить только при высоком уровне оснащенности научной лаборатории, безупречной квалификации исследователей, использовании ими новейших информационных и микробиологических технологий. До сих пор рекомбинантных форм вируса, образовавших самостоятельные группы, в мире было всего 10. Белорусские ученые открыли счет второму десятку. Это делает им, конечно, честь, но заставляет задуматься: как бороться с новой напастью. Ведь средства, заточенные под известные разновидности вируса ВИЧ, на новый его субтип могут действовать не столь эффективно, что подтверждает в том числе и опыт отечественной медицины. Некоторые из распространенных в мире рекомбинантных форм ВИЧ-1 в республике также выявлены и охарактеризованы, и нашим медикам они доставляют большие хлопоты, так как практически все эти вирусы имеют мутации устойчивости к известным классам антиретровирусных препаратов.

В отношении ВИЧ-1 "Mos." эти опасения пока, к счастью, не оправдываются, больного лечат традиционными лекарственными средствами, и результаты обнадеживают. Но как поведет себя рекомбинант в дальнейшем, предсказать не берется никто.

- Пока, к сожалению, в мире нет препаратов, которые вылечивали бы от ВИЧ-инфекции, - говорит Владимир Еремин. - Но есть более двух десятков препаратов, которые позволяют улучшить жизненный статус таких больных. Они зарегистрированы в Беларуси, однако в схему лечения в нашей стране введены далеко не все из них. Дело в том, что эти лекарственные средства достаточно дорогие, но наши пациенты получают препараты бесплатно. Закупаются они за счет средств Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. До некоторых пор сформированный перечень врачей устраивал, но сегодня уже становится ясно, что количество использующихся в схемах лечения препаратов необходимо увеличивать. Ведь в Беларуси появилось достаточно пациентов, у которых обнаружены варианты ВИЧ-1, имеющие устойчивость ко всем лекарствам, применяющимся у нас в стране.

news.open.by