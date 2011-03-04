Почему карп самая опасная рыба

Первое в своем роде исследование было проведено израильскими врачами из клиники "Шиба" - в течение года они изучали, кости какой рыбы становятся причиной наибольшего количества травм у человека.

Врачи отмечают, что наибольшее количество травм происходило дома, во время субботнего семейного ужина: из 108 израильтян 94 подавились костью дома, тогда как в ресторане косточки застряли в горле лишь у 14 человек.

48 процентов из завершивших трапезу не на диване, а в приемной у врача, - это мужчины, средний возраст которых составлял 46 лет. Врачи, впрочем, отмечают, что вина за застрявшие в горле кости лежит не только на рыбе – во время еды люди много разговаривают и от этого часто давятся.

Второе место по травмоопасности занимает морской лещ или дорада (15 травм). Третье место отдано тиляпии (8 случаев), затем идет нильский окунь (4 случая) и хек (3 случая).

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