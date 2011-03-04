На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате чего в одном из поселков обрушилась часть зданий.

Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах к востоку от города Суригао в провинции Южный Суригао, сообщает «Газета.ру».

В поселке Карраскал, находящемся на юге архипелага, обрушились стены некоторых зданий, в том числе обвалилась стена церкви. Никто из местных жителей не пострадал.