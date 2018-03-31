Как сделать "генеральную уборку" организма

Очистка организма сродни приборке в захламлённом здании — чтоб всё прошло быстро и гладко, сперва нужно хорошенько продумать план действий, определить, что куда переставить и в каком порядке.

«Нет ничего более негигиеничного, чем жизнь», — поговаривал Томас Манн. В соприкосновении с ней происходят интересные вещи, в том числе и загрязнения. Внутренние и внешние. И каждому человеку, будь он простым цеховым рабочим или важным владельцем коммерческого банка, присуща одна общая черта — мы все зависим от хрупкого и нежного сосуда — нашего тела. Пока всё в норме, зависимость практически не ощущается, но стоит разболеться зубу, расстроиться кишечнику или, чего хуже, подцепиться инфекции, и самый сильный мира сего превращается в обычного несчастного больного. Как бы ни была тягостна подобная зависимость, воевать с собственным телом бесполезно и глупо. Подобно хрупкому механизму, его нужно холить и лелеять и защищать от внешних врагов. Каждая эпоха имеет собственных монстров по части здоровья: когда-то ими были чума или оспа, холера, тиф, сегодня всеобщий бич — пресловутые шлаки, канцерогены и пестициды.

Может показаться, что враг этот не столь опасен, но вся проблема в том, что войско его многочисленно — вот когда вы в последний раз видели натуральный и абсолютно чистый продукт? — а средства борьбы уж слишком расплывчаты и противоречивы. О шлаках, канцерогенах, очистке организма говорят все и повсюду. Ну кто не слышал о целебных диетах, биологических добавках, домашних рецептах и лечебных травках? И всё бы ничего, вот только панацей уж слишком много, так что простому смертному разобраться в них трудно. А некоторые «целители» предлагают такое «лечение», после которого ещё не один день проваляешься на больничной койке.

Чего только стоит спасительная диета, предлагающая кушать сырые яблочки натощак?! А между тем кислота полезного фрукта так же губительна для желудка, как чрезмерное голодание: пустой желудок наполняется пищеварительным соком, вы добавляете ещё и яблочной кислоты, переваривать, собственно, нечего — и гастрит не за горами! Некоторые умники и вовсе предлагают пить яблочный уксус, чтоб, так сказать, ускорить процедуру. Другие советуют ежедневно ставить клизмы. Мало того что процедура не из приятных, так ещё и последствия весьма плачевны — вместе с вымытыми шлаками наш организм покидают и полезные бактерии, естественная защита от всевозможных болячек и инфекций.

Но предоставим читателю самому отделять грешное от праведного, или, скорее, сущий вздор от медицины, и поговорим об общих базовых принципах очистки организма.

Последовательность и дисциплина

Очистка организма сродни приборке в захламлённом здании — чтоб всё прошло быстро и гладко, сперва нужно хорошенько продумать план действий, определить, что куда переставить и в каком порядке. В нашем случае действовать нужно аккуратно и взвешенно. Нелишним будет предпринять крестный поход в поликлинику к терапевту и диагносту. И дело даже не в том, чтоб определить, какие органы или системы нуждаются в первоочередном лечении, а чтоб убедиться, что ваш организм эту самую очистку выдержит. Если есть камни в почках, страдает печень, намечается язва — методы терапии должны быть особо щадящими.

В любом случае начинать придётся с подготовки. Первый шаг — отказ от вредной еды: всевозможных фастфудов, синтетических напитков, жирного, острого и солёного, кофеина, никотина и алкоголя. Также желательно свести к минимуму употребление мясных блюд и цельного молока. Такая диета совсем не означает полный отказ от еды и «оздоровительное» голодание. Ваш ослабленный пищевым мусором организм ещё не готов к таким решительным мерам. Сперва стоит покормить его фруктами, злаками, кисломолочными изделиями. Не забывайте пить — много и часто, не менее двух литров чистой воды ежедневно. Естественно, вода должна быть не кипячёной и не из-под крана — лишних металлов вашему телу и так хватает. Перегибом будет и дистиллированная вода — чистое Н2О напрочь лишено полезных бактерий и микроэлементов. Наиболее походящий вариант — минеральная вода без газа. Но и тут стоит быть осторожным: все минеральные воды делятся на кислые и щелочные, одни полезны при язвах и гастритах, другие эти самые болезни могут спровоцировать. Опять-таки не избегайте консультаций врача-профессионала.

Кишечник вне очереди

После двухнедельной как минимум подготовки можно приступать и к непосредственной очистке, если она всё ещё нужна. Ведь сам по себе переход на здоровую пищу создаёт необходимые условия для очищения всех органов и систем естественным путём. Но, допустим, мы решили двигаться далее, с чего начать? Огромной ошибкой будет лечение печени или почек без предварительной подготовки кишечника: все вымытые шлаки сразу же окажутся в тонкой и толстой кишках и при отсутствии там надлежащей микрофлоры быстро абсорбируются. А зачем нам, спрашивается, лишний раз отравлять организм? Значит, решено — чистим кишечник. Многие голосуют за медленную очистку с помощью поглощения бифидо- и лактобактерий. Проголосуем и мы.

Шаг номер три — очистка печени и почек

Для начала возвращаемся к началу статьи и вспоминаем, ходили ли мы к доктору и что он нам сказал. И это отнюдь не голословное наставление: если где-то в глубинах нашего тела притаились камни или песок, а мы их выгоним на свет божий без медицинской помощи, горе будет и нам, и нашему организму. Поэтому проверяемся и действуем нежно и деликатно, как будто стираем пыль с антикварной венецианской вазы. Никаких «ядерных» и супердейственных рецептов!

Почки проще всего очистить арбузом: и вкусно, и приято, и не вредно. Конечно, бахчевое должно быть натуральным и приобретённым у надёжных людей. Лучше всего проводить такую терапию в конце лета — начале осени, когда процент искусственных арбузов на рынке минимален. В другое время можно прибегнуть к пихтовому маслу и целебным травкам. Рецепт чудо-чая незамысловат: вам понадобится по 50 грамм зверобоя, душицы, спорыша, мелиссы и шалфея. Всё это необходимо измельчить и принимать в виде чая три раза в день натощак. После недели чаепития к настою можно начать добавлять по 5 капель пихтового масла на 150 миллилитров жидкости. «Коктейль» пить нужно так же натощак и через трубочку, иначе рискуете повредить зубную эмаль. Единственное условие терапии — кушать можно исключительно вегетарианскую пищу.

Ещё более простой способ очистки почек — употребление соков. Естественно, питаться при этом нужно только здоровой едой. Полезными будут берёзовый, черничный, тыквенный, земляничный, морковный и облепиховый сок. И не стоит обольщаться промышленными соками в ярких упаковках. Многие из них содержат консервантов и красителей больше, чем полезных веществ. Хотите получить нужный эффект — берите соковыжималку и закупайте необходимые ягоды-фрукты, желательно где-нибудь в селе.

Печень чистить нужно так же бережно, без перегибов и фанатизма. Полезной будет гречневая каша на воде. Кушанье это нужно готовить без соли, масла и специй из расчёта 50 грамм гречневой сечки (именно сечки) на 200 миллилитров воды. Принимать целебную кашу лучше всего на ночь, после чего улечься на правый бок, положив под него грелку с тёплой (тёплой, а не горячей!) водой. Чуть дороже обойдётся лечение неочищенным рисом. Натощак, выпив стакан воды за час до приёма пищи, нужно скушать предварительно отваренный без соли и масла рис. После трапезы четыре часа запрещается что-либо есть и даже пить. Принимая кашу в течение недели, вы полностью очистите организм (не только печень) от токсинов и канцерогенов.

Четыре заповеди домашнего лечения

Заповедь первая: постоянная очистка вредна. Между каждой методикой очищения, работой над каждым органом должно пройти не меньше недели. Повторные манипуляции стоит проводить не ранее чем через 2—3 месяца.

Заповедь вторая: чистим органы поочерёдно и последовательно. Сначала работаем над кишечником, а потом, с минимальным интервалом в неделю, приступаем к печени, затем к почкам и т.д.

Заповедь третья: лучше дольше, но мягче. Радикальные способы быстрого очищения, угрожающие здоровью, нам не подходят. Наше тело совсем не та область, где уместен экстрим.

Заповедь четвёртая и последняя: где прибирают, там не мусорят. Какой смысл терпеть диеты, кушать безвкусные каши и пить отвары, а по окончании лечения снова приниматься за хот-доги и чипсы? Стоит ли прибирать в квартире, если вы собираетесь тут же завалить её хламом? Любые процедуры будут эффективны, если их подкрепить здоровым образом жизни, полезной едой и надлежащим набором витаминов.

И напоследок: наш организм — не просто чехол, а продуманная разумная система, где всё взаимосвязано. Порой он лучше знает, чего ему можно, а чего нельзя. Стоит только прислушаться и понять язык собственного тела.

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