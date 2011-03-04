28-летняя женщина станет бабушкой

В Великобритании, которая уверенно лидирует в мировой статистике по подростковым беременностям, снова произошёл случай, претендующий на место в книге рекордов Гиннеcса.

28-летняя Келли Джон скоро станет бабушкой. В 14 лет Келли родила дочь Тиа, но её ровесник-бойфренд оказался неспособен в своём возрасте взвалить на плечи бремя семьи и отцовства, в результате чего Келли пришлось воспитывать дочь самостоятельно, не забывая ей периодически напоминать, что ранняя беременность ни к чему хорошему не приводит. И вот 14-летняя Тиа, не послушав советов матери, заявила ей, что собирается рожать ребёнка.

Несмотря на то, что 15-летний бойфренд Тии, Шем Девис, заявляет о том, что очень хочет иметь семью и всеми силами будет заботиться о благополучии ребёнка, Келли опасается, что внука ей придётся растить своими силами, обеспечивая семью скромной зарплатой официантки в 368 фунтов, что примерно соответствует 600 долларам.

После рождения ребёнка 47-летняя мать Девиса будет претендовать на звание самой молодой прабабушки в мире.

Напомним, что в начале этого года 29-летний британец заявил, что претендует на звание самого «юного дедушки», а весной прошлого года бабушкой стала 29-летняя неаполитанка Юлия Элиа.

deti.mail.ru