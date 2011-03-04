Морковный торт - кладезь витамина А

Ингредиенты 250 г сахара

200 г сливочного масла или маргарина

3 яйца

450 г моркови, натертой на мелкой терке

10 г разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)

350-400 г муки

Крем: 200 г сметаны

100 г сахара

Рецепт приготовления

Масло растереть с сахаром. Добавить яйца, перемешать. Добавить морковь, хорошо перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, замесить не крутое тесто. Выпечь два коржа.

Выпекать в смазанной растительным маслом форме (у меня форма диаметром 26 см), при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.

Чтобы проверить, готов корж, или нет, его надо проткнуть зубочисткой (или спичкой), если она сухая - корж готов.

Приготовить крем.

Взбить сметану с сахаром до исчезновения крупинок. Готовые коржи смазать кремом.

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