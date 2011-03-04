Морковный торт - кладезь витамина А
Вкусно и полезно
Ингредиенты250 г сахара
200 г сливочного масла или маргарина
3 яйца
450 г моркови, натертой на мелкой терке
10 г разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной соды)
350-400 г муки
Крем:200 г сметаны
100 г сахара
Рецепт приготовления
Масло растереть с сахаром. Добавить яйца, перемешать. Добавить морковь, хорошо перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, замесить не крутое тесто. Выпечь два коржа.
Выпекать в смазанной растительным маслом форме (у меня форма диаметром 26 см), при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.
Чтобы проверить, готов корж, или нет, его надо проткнуть зубочисткой (или спичкой), если она сухая - корж готов.
Приготовить крем.
Взбить сметану с сахаром до исчезновения крупинок. Готовые коржи смазать кремом.