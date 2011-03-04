Как избавиться от морщин под глазами?

При отечности век и мешках под глазами хороший эффект дает маска из смеси столовой ложки натертого на терке сырого картофеля, чайной ложки пшеничной муки и двух чайных ложек молока. Смесь нанести толстым слоем на кусок марли, который затем приложить к глазам на 10-15 минут.

Картофелину отварить в мундире. Когда она станет теплой, разрезать ножом и приложить на 30-40 минут к глазам. Маска уменьшает отеки под глазами.

При появившихся морщинках под глазами помогает следующий рецепт. Две чайные ложки сметаны смешать с одной чайной ложкой растертой зелени петрушки. Эту смесь наложить на 20-30 минут на веки, затем смыть прохладной водой.

Если по утрам веки отекают, можно сделать компрессы из настоя ромашки: столовая ложка соцветий залить стаканом кипятка, дать настояться 15-20 минут. Ватные диски смочить в процеженном настое и наложить на веки. Проделать такую процедуру несколько раз и через 20-30 минут отечность пройдет.

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