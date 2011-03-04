Почему счастливые люди живут лучше и дольше

Американские исследователи в ходе обзорного изучения более 160 исследований о связи позитивного отношения к жизни со здоровьем и долголетием человека выяснилось, что счастливые люди живут лучше и дольше.

По словам почетного профессора психологии Университета Иллинойса Эда Динера, были и несколько исследований с обратным результатом, однако подавляющее большинство поддерживает мнение, что счастье связано со здоровьем и долголетием.

В ходе обзорного изучения было рассмотрено восемь различных типов длительных исследований и экспериментов как на людях, так и на животных.

Например, в одном исследовании приняли участие пять тысяч студентов, за которыми в итоге наблюдали на протяжении 40 лет. Выяснилось, что самые пессимистичные из них умирали раньше.

Еще одно исследование показало, что позитивное настроение уменьшает количество связанных со стрессом гормонов, а также усиливает иммунные функции организма.

Сейчас в основном все фокусируют внимание на лишним весе, курении, привычках в еде и занятиях спортом, возможно само время добавить к этому списку пункт будь счастлив и избегай злости и депрессий", - подытожил Динер.

Напомним, ранее ученые из Европы и Австралии в течение 24 лет проводили опрос среди жителей своих стран, с целью вывести формулу счастья. По окончанию исследования, ученые пришли к выводу, что стать счастливым под силу любому человеку.

korrespondent.net