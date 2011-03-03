Инъекции силикона способны навсегда лишить красоты

Недавно СМИ опубликовали новость о том, что в Америке после инъекции силикона в ягодицы погибла британка, прилетевшая из Лондона за "уколами красоты". Комментирует эту новость пластический хирург, член Европейского общества пластических хирургов Иван Кашников (Россия).

"Жидкий силикон и его близкий аналог полиакриламидный гель не используются, как в Европе, так и в России. Эти препараты при введении в организм, во-первых, имеют свойство мигрировать в тканях. То есть, если силиконом увеличили грудь, то утром его можно обнаружить в районе живота или спины. Во-вторых, часть препарата диффундирует в ткани, что приводит к образованию полостей в организме, не слипающихся и не исчезающих при удалении геля.

В-третьих, учитывая первые два пункта получить длительный хороший результат сложно, а осложнений, связанных с введением подобного рода субстанций, слишком много. В моей практике встречались пациенты после ведения силиконового (безоболочечного) геля и полиакриламидного геля. Их внешний вид был испорчен безвозвратно, и помочь им я был не в силах.

В настоящее время все ассоциации пластических и реконструктивных хирургов (как и сами хирурги, состоящие в таких организациях), например, Российское общество пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, и Европейское общество пластических реконструктивных и эстетических хирургов, одним из условий членства ставят отказ от использования этих препаратов в практике.

Резюмируя, можно сказать следующее: никогда не соглашайтесь на введение жидкого (безоболочечного) силикона или полиакриламидного геля. При этом не надо путать силиконовый гель и силиконовые имплантаты для молочной железы и ягодиц, поскольку данные имплантаты снабжены оболочкой и структура силикона в них совершенно другая. Поэтому имплантаты и безопасны для использования. С жидким силиконом проблем будет больше, чем результата".

Як раньше сообщали СМИ, американская полиция приступила к расследованию смерти британки после инъекции силикона в ягодицы.

По данным следователей, женщина с тремя согражданами прибыла из Лондона в Филадельфию для улучшения формы ягодиц у нелегальных "косметологов". Предполагается, что она нашла подпольную организацию по Интернету.

Процедура проводилась прямо в номере отеля Hampton Inn неподалеку от международного аэропорта. Британке были выполнены инъекции жидкого силикона, не разрешенного к применению по этому показанию на территории США, в ягодицы. Одна из ее соотечественниц получила аналогичные инъекции в бедра.

После процедуры самочувствие женщины ухудшилось, и она обратилась за медицинской помощью. Британку доставили в местную больницу, где она вскоре скончалась.

Результаты вскрытия пока не получены, поэтому техника инъекций и непосредственная причина смерти пока остаются неизвестными. Предположительно, смерть наступила в результате эмболии (закупорки) легочных сосудов частицами силикона, попавшими в кровоток - аналогичный случай произошел в 2009 году в Нью-Йорке.

В настоящее время полиция разыскивает двух человек по подозрению в причастности к преступлению.

По материалам www.meddaily.ru