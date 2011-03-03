Целебные свойства ромашки

Ромашка - нежное хрупкое растение с удивительными целебными свойствами. Она широко применяется как в традиционной, так и народной медицине, косметологии. Еще в старину ромашку использовали для лечения многих женских заболеваний.

Собирают цветки ромашки поздней весной или ранним летом в начале цветения, высушивают на чистой бумаге в сухом затемненном месте. В течении года можно использовать засушенные цветки, а на следующий год лучше собрать новые. Сухую ромашку необходимо хранить в стеклянной или бумажной емкости вдали от попадания прямых лучей света.

Высушенные цветочные корзинки применяют в виде чая. Заваривают 1 столовую ложку в стакане горячего кипятка, охлаждают и процеживают. Такой чай полезен при гастрите, язве желудка, расстройстве желудочно-кишечного тракта. Ромашка благотворно влияет на кислотную среду желудка, успокаивая его. Пьют чай теплым, мелкими глотками. При спазмах кишечника, метеоризме и поносах, рекомендуется делать клизмы с настоем ромашки. Внутрь ромашка аптечная применяется так же как потогонное средство.

Паровые ингаляции помогают при заболеваниях бронхов и носоглотки. Полезно при длительном насморке подышать паром над кастрюлькой с кипящим настоем ромашки. При это желательно накрыться полотенцем.

Как противовоспалительное средство, ромашку можно использовать в виде ванн и примочек. Ромашковые ванны помогают при ревматизме, подагре, потливости ног. Необходимо сначала приготовить настой из цветков ромашки. 5 столовых ложек цветочных корзиночек залить 1 литром кипятка, настоять в течении часа, процедить и потом можно добавлять в ванную или небольшую миску, если вы делаете процедуры на ногах.

Ромашка - великолепный антисептик. Настоем ромашки полезно проводить полоскание ротовой полости. Слабым раствором ромашки можно промывать глаза, если у вас начальная стадия конъюнктивита, воспаление или усталость глаз. В качестве дезинфицирующего средства примочки из ромашки можно использовать при долгозаживающих ранах, ожогах, гнойных нарывах, фурункулах.

В гинекологии большой популярностью пользуются сидячие ромашковые ванны и спринцевания отваром ромашки. Такие процедуры предупреждают развитие воспалительных процессов в женских половых органах, а так же являются отличным дополнение к основному медикаментозному лечению.

В косметологии ромашка применяется для изготовления кремов, масок, тоников для лица и тела, ополаскивателей для волос. Ежедневное умывание ромашковой водой сделает вашу кожу более мягкой и бархатистой. Разгладить морщинки помогут протирания кубиками льда из настоя ромашки. При жирной и угреватой коже полезно делать маску из запаренных цветков ромашки с медом. Для придания волосам приятного золотистого оттенка и блеска, необходимо ополаскивать волосы после каждого мытья процеженным отваром ромашки.

Ну и на последок, если вы страдаете бессонницей, то перед сном выпейте чашечку чая с ромашкой и мелиссой и ваш сон будет крепким и долгим, как у младенца.

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