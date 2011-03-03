Красивая и здоровая кожа за несколько часов

Если накануне важного события на вашем лице случились покраснения, воспаления или вскочил прыщик, повода для паники нет. Ситуацию можно исправить, даже если у вас в запасе всего несколько часов.

1. Мята спешит на помощь

Если воспаление только появилось, остановите его при помощи мятного лосьона: 2 столовые ложки сухих листьев мяты залейте 0,5 литра воды, кипятите в течение 5-10 минут, процедите.

Затем добавьте 4 чайные ложки борного спирта, 2 столовые ложки настоя календулы и чайную ложку лимонного сока. Протирать лицо лосьоном нужно регулярно, примерно раз в полчаса. Уже через несколько часов вы заметите улучшение.

2. Как на дрожжах

Один из проверенных временем способов устранения проблем с кожей лица – дрожжевое лечение. 20 граммов дрожжей смешайте с небольшим количеством молока до консистенции сметаны. Нанесите эту маску на лицо, а через некоторое время удалите, «скатав» круговыми движениями. Остатки смойте теплой водой.

3. Фреш для лица

Антисептическое действие окажет маска на основе фруктовых и овощных соков. Смешайте столовую ложку порошкообразных пивных дрожжей, половину столовой ложки натурального йогурта, по чайной ложке лимонного, апельсинового и морковного соков. Нанесите на кожу, выдержите в течение 15 минут, затем удалите остатки маски ватным диском.

4. Травяные сборы

Тем, кто предпочитает фитотерапию и держит дома различные травяные сборы, подойдет маска из сухих лепестков ромашки, липы и бузины. Смешайте все ингредиенты в равной пропорции, залейте кипятком и настаивайте в течение часа.

Затем добавьте столовую ложку толченого миндаля, чайную ложку муки и 5 грамм меда. Размешайте и, не давая остыть, нанесите на пострадавший участок кожи, подержите полчаса.

5. Очищающий воск

Древнегреческий врач Гален для снятия воспаления рекомендовал использовать очищающий крем. Его рецепт сохранился до наших дней. Полторы столовые ложки воска или парафина растопите на водяной бане. Смешайте 4 столовые ложки вазелинового масла и 6 столовых ложек розовой воды, подогрейте и влейте в воск.

Когда смесь немного остынет, добавьте 2-3 капли розового масла, тщательно перемешайте. Полученным кремом нужно «умыться», оставить его на коже на 10-15 минут, затем ополоснуть лицо теплой водой.

6. Глина остановит воспаления

Самое неприятное – обнаружить, что кожа на самом видном месте припухла и покраснела, но удалять, по сути, нечего. «Виновница» проблемы – скопившаяся в месте воспаления лимфатическая жидкость. В этом случае поможет глиняная маска.

Купите в аптеке сухую голубую или белую глину, разведите ее водой до консистенции густого пюре и нанесите на воспалившееся место. Оставьте на час. Когда смоете – увидите, что покраснение и отечность уменьшились.

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