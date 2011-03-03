Чем полезен дневной сон

Дневной сон может благотворно влиять на здоровье сердца и сосудов, считают Риэн Бриндл и Сара Конклин из Колледжа Аллегейни (Пенсильвания, США).

Они проверили, как дневной сон влияет на восстановление сердечно-сосудистой системы после стресс-теста в лабораторных условиях. 85 здоровых студентов университета были поделены на две группы: членам одной предоставлялся 60-минутный перерыв в течение дня, когда они могли поспать, а вторая такой возможности не имела.

Испытуемые заполнили анкеты, чтобы ученые могли оценить качество сна, и выполнили задание на сердечно-сосудистую реактивность. На протяжении всего эксперимента через равные промежутки времени участникам замеряли артериальное давление и частоту пульса.

И вот итог: у испытуемых, спавших днем хотя бы 45 минут, артериальное давление после психологического стресса было ниже, чем у бодрствовавших. Выяснилось также, что дневной сон оказывает укрепляющее и защитное действие на организм.

Словом, наука настоятельно рекомендует делать перерывы на дневной сон, особенно тем, у кого повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также людям, которые спят ночью недостаточно.

Слишком продолжительный рабочий день, посменная работа, усиление тревожности и привычка допоздна засиживаться перед телевизором или компьютером - все это плохо отражается на ночном сне и оказывает долговременное негативное влияние на здоровье (к примеру, увеличивается вероятность развития гипертонии и появления сердечно-сосудистых проблем в целом). Средняя длительность ночного сна у современного человека почти на два часа меньше, чем была 50 лет назад.

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