Как правильно принимать витамины

Перед приёмом поливитаминов не помешает предварительная консультация у специалиста. Но, чего греха таить, по такому, как кажется, пустяковому поводу в поликлинику мало кто пойдёт. А потому не помешает знать основные правила приёма витаминных комплексов.

№ 1. Чувство меры. Правило «чем больше — тем лучше» в отношении витаминов не работает. Их круглогодичный приём не только не защитит организм от вирусов, но и уложит на больничную койку. Внимательно читайте инструкцию-вкладыш. Препараты имеют различную дозировку и, соответственно, срок приёма. В среднем, это от 2-х до 6-ти недель. Перерыв между курсами должен составлять, как минимум, один месяц.

№ 2. Подмена понятий. Основой профилактики заболеваний перед зимним сезоном должны быть натуральные витамины, полученные из обычных продуктов. Витаминный комплекс — это удобно и полезно, но заменить и ценность природных источников невозможно.

№ 3. В очередь! Ни в коем случае не совмещайте приём различных витаминных комплексов. К примеру, если для поддержания женского здоровья вы систематически принимаете витамин Е, то с переходом на поливитамины его нужно исключить, иначе будет переизбыток.

№ 4. Больничная карта. При склонности к аллергии или наличии серьёзных заболеваний (язва, диабет и др.) консультация с врачом не просто желательна, а необходима.

№ 5. Этикетка. Первое правило при выборе поливитаминов — это надежность фирмы-производителя, которая должна работать в соответствии с международным стандартом GMP.

№ 6. Простота залог здоровья. Чем меньше подсластителей, красителей и прочих добавок входит в состав витаминного драже, тем лучше.

№ 7. Мамам на заметку. Самолечение (даже если речь идёт о приёме простых витаминов) абсолютно неприемлемо для беременных. Будущие мамы нередко самостоятельно назначают себе поливитамины или намеренно завышают дозы препаратов, прописанных врачом. И то, и другое грозит гипервитаминозом, последствия которого намного страшнее головокружений и зуда. Подобная медвежья услуга может спровоцировать серьёзные отклонения в развитии плода.

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