Оптимизм спасает от смерти

Пациенты с болезнями сердца имеют больше шансов выжить, если будут позитивно смотреть на мир и верить в свое скорейшее выздоровление. Оптимизм помогает вести нормальный образ жизни и защищает от риска преждевременной смерти, сообщают американские ученые.

Оптимизм положительно влияет на физическое здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщают ученые из университета Дюка, США. В их исследовании приняли участие 2800 пациентов, каждый из которых заполнил анкету с вопросами об их вере в свое выздоровление и перспективы скорейшего возвращения к нормальной жизни. Через 15 лет 1637 пациентов умерло, причем 54% из них – от болезней сердца. Больные, которые были оптимистами, имели на 30% больше шансов остаться в живых, а повышенный риск преждевременной смерти среди пессимистов оказался значительным, даже когда исследователи учли такие факторы риска, как тяжесть заболевания, возраст, пол, доход, психическое состояние и социальная поддержка.

«Наша работа уникальна, поскольку показывает, что отношение пациента к своей болезни не только влияет на его способность вернуться к нормальной жизни, но и здоровье, и шансы на выживание», - рассказывают авторы работы. Возможно, оптимисты по-другому относятся к лечению, вовремя принимая лекарства и не забывая о предписаниях врачей, в то время как пессимисты испытывают постоянный стресс и напряжение, разрушительные для организма.

«Наш совет таков: постарайтесь позитивно оценивать свое будущее, и это не только поможет вам встать на ноги, но и продлит вашу жизнь», - заключают исследователи.