Рак предпочитает людей со II группой крови

Специалисты Пенсильванского Университета продолжили ряд исследований по группам крови и склонности к тем или другим заболеваниям в зависимости от этого фактора.

Люди с 1-й группой крови, утверждают исследователи, подвержены болезням желудка, зато риск развития болезней сердца и малярии у них ниже, чем у других.

Рак желудка чаще «выбирает» жертвой человека со 2-й группой крови. Это значит, что злоупотребление алкоголем и сигаретами может иметь для них плачевные последствия.

Женщины с 3-й и 4-й группами имеют склонность к болезням яичников и поджелудочной железы. Носительницы четвертой группы также имеют повышенный риск позднего токсикоза во время беременности, пишет CommentsUA.

newsland.ru