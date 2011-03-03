Какие семечки сдерживают развитие раковых опухолей
09:02, 03 марта 2011Зарубежные новости
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Исследования американских ученых
Американские специалисты из университета Иллинойса выявили удивительные свойства льняных семечек. Выяснилось, что данный продукт способен сдерживать опухоли молочных желез, яичников, кишечника, кожи и легких.
Исследование проводилось на курицах. В течение года подопытным в рацион добавляли семечки. В итоге, количество опухолей у птиц даже на последней стадии. К тому же, птицы прибавили в весе, практически достигнув здоровых показателей.
Если данные исследования будут подтверждены в испытаниях на людях, льняные семечки смогут применять в качестве вспомогательного средства при лечении рака.
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