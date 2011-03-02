У Мубарака - рак

Экс-президент Египта Хосни МУБАРАК лечится в военном госпитале в Саудовской Аравии, сообщает египетская газета «Аль-Ахбар», считающаяся рупором правительства.

По данным газеты, Х.МУБАРАК должен проходить раз в пять дней по одному часу курс химиотерапии в госпитале города Табук. Диагноз пациента, по информации издания, – колит и рак поджелудочной железы, отмечает «Газета.ру».

Некоторые члены семьи Х.МУБАРАКА проживают рядом с ним на территории госпиталя.

Во вторник другая газета - «Аль-Яум ас-сабиа» сообщила, что бывший президент Египта доставлен на лечение в одну из египетских больниц. Издание отмечало, что Х.МУБАРАК якобы втайне планировал вылететь на частном самолете в Саудовскую Аравию, но ему было отказано в этом в связи с подписанным гепрокурором Египта распоряжением о запрете на выезд.