Придирки и ворчание супругов могут привести к ранней смерти

Исследователи из Дании установили, что постоянное ворчание и придирки мужа (или жены) способствует значительному уменьшению продолжительности жизни второго партнера.

Удваивает этот риск ведения домашнего хозяйства или воспитание детей, сообщает Raut. Как показали результаты работы ученых, регулярные ссоры и споры с любимым человеком примерно на 60% увеличивают вероятность развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности, стенокардии и инсульта.

По мнению медиков, основной причиной учащения случаев подобных нарушений является перманентный стресс, связанный с постоянными требованиями и придирками со стороны кого-либо из членов семьи. Кроме того, значительную роль могут играть и индивидуальные особенности характера. В опросе, посвященном состоянию здоровья и взаимоотношениям с близкими, инициаторами которого стали специалисты Копенгагенского университета, приняли участие 4500 проживающих в Дании мужчин и женщин.

Согласно данным, полученным в ходе анкетирования, риск заболеваний сердца для тех людей, кто вынужден выслушивать упреки партнера, увеличивается. При этом данная тенденция оказалась одинаково актуальна в отношении представителей обоих полов.

7day.org.ua