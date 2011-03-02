Придирки и ворчание супругов могут привести к ранней смерти
На 60% увеличивает развитие инсульта
Исследователи из Дании установили, что постоянное ворчание и придирки мужа (или жены) способствует значительному уменьшению продолжительности жизни второго партнера.
Удваивает этот риск ведения домашнего хозяйства или воспитание детей, сообщает Raut. Как показали результаты работы ученых, регулярные ссоры и споры с любимым человеком примерно на 60% увеличивают вероятность развития серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы, в частности, стенокардии и инсульта.
По мнению медиков, основной причиной учащения случаев подобных нарушений является перманентный стресс, связанный с постоянными требованиями и придирками со стороны кого-либо из членов семьи. Кроме того, значительную роль могут играть и индивидуальные особенности характера. В опросе, посвященном состоянию здоровья и взаимоотношениям с близкими, инициаторами которого стали специалисты Копенгагенского университета, приняли участие 4500 проживающих в Дании мужчин и женщин.
Согласно данным, полученным в ходе анкетирования, риск заболеваний сердца для тех людей, кто вынужден выслушивать упреки партнера, увеличивается. При этом данная тенденция оказалась одинаково актуальна в отношении представителей обоих полов.